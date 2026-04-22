В Сызрани после атаки БПЛА обрушился подъезд жилого дома: 11 пострадавших, под завалами могут быть двое

Утром в среду Сызрань подверглась атаке беспилотников ВСУ. В результате частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома на улице Астраханской. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что инцидент произошел именно из-за удара БПЛА.





Спасатели извлекли из-под завалов четырех человек, включая одного ребенка. По предварительным данным, под обломками могут оставаться еще двое — взрослый и несовершеннолетний. Всего пострадали 11 человек, среди них двое детей. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.





На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады медицины катастроф. Жильцов соседних подъездов эвакуировали, для них развернут пункт временного размещения. Группировка спасателей увеличена до 300 человек и более 80 единиц техники, включая специалистов Волжского спасательного центра МЧС и аэромобильную группировку. Глава МЧС Александр Куренков держит ход работ на личном контроле.





Следователи СК выехали на место, сформирована группа из опытных криминалистов. Прокуратура области взяла на контроль соблюдение прав граждан, открыта горячая линия для жалоб. Администрация Сызрани попросила жителей не публиковать фото и видео БПЛА и последствий их применения, а в случае обнаружения дронов звонить по номеру 112.