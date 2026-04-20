Главу Минсельхоза Новосибирской области Шинделова уволят после вспышки пастереллеза
18+
Губернатор Травников заявил о накопившихся претензиях к министру, включая срывы программ undefined
Новости

Главу Минсельхоза Новосибирской области Шинделова уволят после вспышки пастереллеза

Губернатор Травников заявил о накопившихся претензиях к министру, включая срывы программ

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов будет уволен. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.


Он отметил, что поводом стали накопившиеся сигналы и претензии: срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, неоперативное доведение мер поддержки до производителей и недостаточный уровень ветеринарной безопасности.


«Впервые за многие десятилетия мы допустили на территории области опасное заболевание», — сказал губернатор, анонсируя кадровое решение. 


Кандидатура нового министра будет согласована 23 апреля. Шинделов возглавил региональный Минсельхоз в августе 2024 года. Чиновник стал известен после видео, где убегает от местной жительницы, пытающейся задать вопросы касательно массового забоя скота. 


В феврале 2026 года в Новосибирской области зафиксировали вспышку пастереллеза — острого инфекционного заболевания сельскохозяйственных животных. Очаги обнаружили в нескольких районах. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.


В рамках борьбы с инфекцией начался массовый забой скота. У фермеров изымали и уничтожали животных. 


Местные жители жаловались, что чиновники не показывали документы, на основании которых проводится убой. В ответ губернатор заявлял, что меры являются «строгими, но абсолютно необходимыми». Власти пообещали компенсации и социальные выплаты пострадавшим.

#увольнение #сельское хозяйство #новосибирская область #убой скота
