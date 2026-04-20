Главу Минсельхоза Новосибирской области Шинделова уволят после вспышки пастереллеза

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов будет уволен. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.





Он отметил, что поводом стали накопившиеся сигналы и претензии: срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, неоперативное доведение мер поддержки до производителей и недостаточный уровень ветеринарной безопасности.





«Впервые за многие десятилетия мы допустили на территории области опасное заболевание», — сказал губернатор, анонсируя кадровое решение.





Кандидатура нового министра будет согласована 23 апреля. Шинделов возглавил региональный Минсельхоз в августе 2024 года. Чиновник стал известен после видео, где убегает от местной жительницы, пытающейся задать вопросы касательно массового забоя скота.





В феврале 2026 года в Новосибирской области зафиксировали вспышку пастереллеза — острого инфекционного заболевания сельскохозяйственных животных. Очаги обнаружили в нескольких районах. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.





В рамках борьбы с инфекцией начался массовый забой скота. У фермеров изымали и уничтожали животных.





Местные жители жаловались, что чиновники не показывали документы, на основании которых проводится убой. В ответ губернатор заявлял, что меры являются «строгими, но абсолютно необходимыми». Власти пообещали компенсации и социальные выплаты пострадавшим.