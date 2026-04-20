«Лето в Москве» помогло предпринимателям найти постоянных клиентов и получить обратную связь

В городском проекте «Лето в Москве» участвуют многие предприниматели. Их привлекает бесплатная аренда и возможность рассказать о своих товарах на улицах столицы. Это помогает развивать дело. В новом сезоне бизнес приглашают стать партнерами и соорганизаторами масштабных городских мероприятий.





Предприниматели, уже участвовавшие в проекте, отмечают его эффективность. Мария Коршунова, представитель компании «Ароматы тайги», рассказала, что продукция стала популярной среди местных жителей. Появились постоянные покупатели, выросли интернет-заказы, бренд стал более узнаваемым. Предпринимательница отметила, что приятно получать обратную связь от людей, которые сначала видят продукцию на фестивальных площадках, а потом возвращаются.





Ева Богоявленская, которая привозит в столицу сыр из Адыгеи, отметила, что организаторы заботятся о фермерах и их продукции. Когда понадобилась морозилка, ее предоставили, для хранения мясной и молочной продукции дали две раздельные витрины. Благодаря участию в проекте предпринимательница приобрела большой участок возле фермы и планирует открыть горячий цех для теста с сыром сулугуни. У нее появились постоянные покупатели и выросла прибыль.





Инна Коваленко, представлявшая бренд деревянных игрушек Lemmo, отметила, что бесплатная аренда помогла увеличить выручку и получить обратную связь от покупателей. Отзывы позволяют корректировать дальнейшее развитие бренда. По ее словам, важно не закрываться в своем домике, а взаимодействовать с покупателями — через коммуникацию налаживается контакт и становится понятно, куда двигаться дальше.





Проект «Лето в Москве» — совместный проект города и бизнеса. В этом году предпринимателям предлагают стать партнерами ключевых площадок, создать бренд-зону, сделать спецпредложение для посетителей, представить продукцию в арт-павильонах и забронировать городские пространства. Подать заявку можно на странице проекта «Время возможностей для бизнеса».