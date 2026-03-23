Банкеты закончились: ресторанная империя Евгения Пригожина продолжает рассыпаться

Бизнес-империя основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, погибшего в 2023 году в авиакатастрофе, продолжает распадаться. Заявление о ликвидации подали в компании «Конкорд М». Эта фирма кормила мировых лидеров на кремлевских приемах и международных саммитах. Прекратила работу и другая ресторанная структура бизнесмена — «Конкорд кейтеринг», выяснил Daily Storm.





«Конкорд М» учреждена в 2007 году. Она была одним из ключевых юридических лиц в группе организаций «Конкорд». Ее сотрудники обслуживали визиты Си Цзиньпина, Меркель, Эрдогана и других мировых лидеров. Повара накрывали столы на новогодних банкетах в Кремле, а также на мероприятиях саммитов ШОС, БРИКС и АСЕАН, следует из данных госзакупок.





До 2019 года компании «Конкорд М» принадлежала доля в «Комбинате питания». Это юрлицо зарабатывало миллиарды на госконтрактах, но осенью 2025-го его тоже ликвидировали.





Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по состоянию на 2021 год в числе активов «Конкорд М» был плавучий ресторан River Palace. Судно работало в Санкт-Петербурге.





До 2023 года компания отчитывалась о сотнях миллионов рублей выручки. В 2024-м доходы рухнули до 10 миллионов рублей, а в 2025-м упали до нуля.





Как писал ранее Daily Storm, после гибели Евгения Пригожина предприятие перешло к его сыну Павлу. Позже — к петербуржцу Роману Козлову. Кто этот человек — неизвестно.





Параллельно прекратили работы и в «Конкорд кейтеринг» — еще одной фирме, связанной с бывшей империей Пригожина. Согласно бухгалтерскому отчету за 2025 год, организация не вела деятельность, доходов и расходов у нее не было.





Как следует из архивной версии сайта предприятия, его сотрудники обслуживали открытие хоккейного сезона СКА, Петербургский международный экономический форум (точные годы на сайте не указаны) и другие крупные события.





В агрегаторе «То место» также упоминалось, что компания кормила гостей ресторанов на теплоходах River Lounge и River Palace в Москве.





Кому принадлежал «Конкорд кейтеринг» в последнее время, точно неизвестно, так как бенефициары скрыли эти данные из-за угрозы санкций. Однако руководил фирмой после смерти Пригожина частный детектив Владислав Писаренок.





Ранее Daily Storm узнал, что закрылась и медиаимперия Пригожина. Была ликвидирована компания «ФАН», управлявшая Федеральным агентством новостей. Также свернули работу в акционерном обществе «Аспект» — учредителе регионального издания «Невские новости».





Самолет с Евгением Пригожиным потерпел крушение в Тверской области в августе 2023 года. Все 10 пассажиров, включая основателя частной военной компании, погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования их семьям, а Пригожина отдельно назвал талантливым человеком со сложной судьбой.





Позже, комментируя авиакатастрофу, глава государства добавил, что внешнего воздействия на самолет не было, а в телах пассажиров обнаружили фрагменты ручных гранат.