«Тема деликатная»: глава Союза женщин оценила идею Минздрава направлять к психологу дам, которые не хотят детей

Глава Союза женщин России прокомментировала рекомендацию Минздрава направлять к психологу дам, которые не хотят детей. По мнению Марии Ситтель, вопрос рождения ребенка— очень деликатная тема и каждый случай индивидуален, поэтому давить на женщин не будут, хотя материнство это счастье.





«Речь не идет о том, чтобы всех поголовно направлять к психологу. Все это очень тонкая и щепетильная тема. Все зависит ведь от того, как выглядит гормональный фон у женщины, как у нее складываются жизнь и обстоятельства внутри и вне семьи, откуда она родом. Это, повторюсь, деликатная тема и поэтому нельзя всех под одну [гребенку ровнять]», — заявила Daily Storm Ситтель.





Она при этом выразила мнение, что общественникам нужно чаще «сверять часы» с Минздравом. Женские сообщества готовы поддержать ведомство «в добрых началах», заверила Ситтель.





Ранее Минздрав обновил рекомендации по репродуктивной диспансеризации: женщин, которые в анкете укажут, что не хотят иметь детей, станут направлять к психологу.





Вопрос касается анамнестической анкеты для дам в возрасте от 18 до 49 лет. При указании «0» на вопрос 61 («Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся») женщину рекомендуют направить на консультацию «с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей». В анкете для мужчин вопросов о детях нет.





В ведомстве указывают: распространенность заболеваний репродуктивной системы у женщин высока и не имеет тенденции к снижению. Наиболее значимое осложнение заболеваний — бесплодие. За последние 10 лет в среднем из тысячи россиянок репродуктивного возраста восемь не могут родить.