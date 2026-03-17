Союз журналистов России оценит законопроект, запрещающий СМИ публиковать обвинительную информацию

Предложенный Госсоветом Татарстана законопроект о наказаниях для журналистов за обвинения без решения суда детально рассмотрит Союз журналистов России. Об этом Daily Storm заявил глава СЖР Владимир Соловьев.





«Мы займемся оценкой этой инициативы, если она станет достаточно серьезной. Пока, как мне кажется, это вброс, чтобы общественность высказалась на тему. Мы очень внимательно изучим ее с точки зрения действующего законодательства, Конституции России, закона о СМИ и всех возможных последствий для прессы. Мы это просто так не оставим», — сказал он.





Он также выразил надежду, что это предложение, как и любые другие ограничения работы сотрудников СМИ, будет обязательно проходить через обсуждение в комитетах Госдумы и Совфеда по информационной политике при участии представителей журналистского сообщества.





«Если этот закон будет серьезно рассматриваться, мы обязательно устроим дебаты на эту тему. У нас есть закон о СМИ, есть Конституция РФ, где достаточно сказано о принципах работы редакций и о том, что цензура запрещена», — добавил Соловьев.





При этом глава союза отметил, что некоторые положения законопроекта действительно стоит обсудить, так как отдельные издания ради набора аудитории позволяют себе громкие заявления до решения суда и обвиняют людей, которые в итоге могут оказаться невиновными.





«В данном случае нужно работать очень аккуратно. Есть правило, как в медицине: не навреди», — подытожил глава СЖР.