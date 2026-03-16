Госконтракты на 22 млн рублей и нож в шею: как и кто охранял школу в подмосковном поселке Свердловский

Школа поселка Свердловский, в которой подросток с ножом ранил одноклассника в шею, потратила на охрану 22 миллиона рублей. Сотрудники дежурили на постах по 24 часа без сменщиков, заметил Daily Storm.





По данным из «Госзакупок», руководство учебного заведения имени Михаила Петровича Макарченко в конце 2025 года подписало два контракта с ЧОП «Пума». Суммы — 10 и 12 млн рублей на 2026-й и 2027 годы соответственно.





В документах упоминается, что договор заключен на охрану пяти объектов: школы и четырех детских садов поселка Свердловский (входят в одно структурное подразделение). Отдельно указано, что каждый из охранников должен дежурить на объектах по 24 часа.





Работники не могли использовать на посту спецсредства. Оружие было только у специалистов мобильной группы, которая должна в течение 20 минут после вызова приехать на место ЧП.





По информации из базы «СПАРК-Интерфакс», компания «Пума» ежегодно получает сотни миллионов рублей доходов. Выручка росла с 108 млн рублей в 2021 году до 249 млн в 2024-м.





Семиклассник свердловской школы ранил в шею одноклассника утром 16 марта 2026 года. Нападавшего задержали правоохранители, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Пострадавшему ребенку провели экстренную операцию.





СМИ утверждают, что задержанный подросток несколько месяцев назад писал другу, что ненавидит сверстников и так называемую «пацанскую иерархию». По словам одноклассников, он планировал атаковать по меньшей мере еще шесть человек, включая учительницу.





Атаки на учебные заведения часто связывают с местью за буллинг — психологическое или физическое насилие.