Сначала бьют, потом проверяют. Как российские школы реагируют на буллинг — и почему всегда с опозданием

В конце 2025 года красноярский Минобр начал проверку школы, где педагоги месяцами игнорировали травлю ученика начальных классов. И пока чиновники занимались надзором, ситуация вышла из-под контроля. Через месяц после начала проверки одна из старшеклассниц пришла на занятия с молотком и горючей смесью, и напала на сверстников. Трое оказались в больнице с тяжелыми ожогами.





Красноярский случай показывает, как система реагирует на буллинг. Ежегодно в стране проходят десятки проверок в учебных заведениях из-за жалоб учеников и их родителей на травлю. Чтобы понять, помогают ли эти меры, Daily Storm изучил данные единого реестра проверок, поговорил с родителями пострадавших и экспертами.





Туалет, в который боялись заходить дети





В середине учебного дня пятиклассник из астраханской школы №12 пошел в туалет. Дойти он не смог. Группа подростков не пустила сверстника в уборную и избила.





Мальчик опоздал на урок географии, но ничего не рассказал учителю. О случившемся сотрудники школы узнали только вечером — после звонка мамы классному руководителю.





«Сына избили хулиганы-старшеклассники, их было трое или четверо. <...> Ребята не могли спокойно зайти в туалет с сентября 2022-го. Рассказывать об этом боялись, там группировка ребят была. Поэтому родители ничего не знали. А коллектив учителей — женский. Они же не ходят за мальчиками в туалет», — рассказал Daily Storm отец ребенка, Муслим.





Родители сначала попытались разобраться с руководством школы неформально. Им показали запись с ближайшей камеры видеонаблюдения, но вход в туалет в кадр не попадал. По воспоминаниям отца мальчика, в школе зафиксировали синяки у подростка, однако заявили, что самого избиения якобы не было. Родителей не устроил такой ответ.





«Супруга обратилась в министерство образования региона и МВД. Нас допросили и начали проверку», — продолжил Муслим.





Во время перемены рядом с туалетом дежурила учитель математики. Согласно материалам инспекции, ничего подозрительного педагог не заметила, а выходившие из уборной дети за помощью к ней не обращались.





Материалы передали инспектору по делам несовершеннолетних. Личности нападавших установить не удалось, а сам мальчик утверждает, что не разглядел обидчиков.