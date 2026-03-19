Двойная жизнь стартапов: какие украинские проекты финансировал фонд, связанный с бизнесменом Александром Галицким

Умные дома, 4G-модемы, спортивные патроны. Так в пресс-релизах описывали стартапы из Украины, получившие деньги от фонда, связанного с российским миллиардером Александром Галицким. Сейчас Генпрокуратура требует признать экстремистом бизнесмена и его организацию Almaz Capital Partners из-за отправки 50 миллионов долларов ВСУ. Daily Storm изучил, какими проектами на Украине интересовался инвестор, и выяснил, что некоторые из них развивали технологии двойного назначения — гражданского и военного.
Структура Галицкого — один из первых спонсоров грантовой программы Support Ukrainian Startups NOW. Ее в 2022 году запустили Free Ukraine Foundation и «Украинская ассоциация венчурного капитала и частных инвестиций» (UVCA). Организаторы заявляли, что главная цель проекта — помочь украинским IT-стартапам выжить и продолжить работы в разгар вооруженного конфликта. Победителям обещали деньги, консультации и доступ к сервисам партнеров. Программа позиционировалась как сугубо гражданская.
«Уши» для ПВО
Один из грантополучателей — стартап i3 Engineering. Организаторы не раскрыли сумму помощи проекту. В пресс-релизе UVCA компания была представлена как разработчик решений для умных домов. На деле технологии стартапа нашли применение далеко за пределами жилых помещений.
Специалисты i3 стали ключевыми участниками проекта Zvook — распределенной сети акустических датчиков для обнаружения ракет и дронов. Об этом стало известно в ноябре 2022 года из интервью «Экономической правды» с участниками проекта.
«AI-проект Zvook — это аппаратно-программный комплекс, способный акустически обнаруживать крылатые ракеты, вертолеты, дроны и истребители на малых и средних высотах. В Украине работает около 40 таких комплексов», — писали журналисты.
Гендиректор и инженеры i3 занимались «работой с железом» — изготовлением, монтажом и полевыми испытаниями датчиков. Проект построен на принципах интернета вещей: сеть узлов обменивается данными без единого центра обработки. Такой подход, ранее наработанный на гражданских гаджетах для дома, оказался напрямую применим в военной сфере.
Другие организации-участники проекта отвечали за машинное обучение и подготовку аудиоданных для нейросети. К созданию датчиков привлекали и военных. Они доработали продукт под нужды армии.
По утверждениям разработчиков, главное преимущество Zvook — скрытность. Датчики «слушают», но почти ничего не излучают вовне. Обнаружить и уничтожить компактное устройство крайне сложно.
По данным украинских СМИ, системой Zvook заинтересовались американские и катарские заказчики после начала войны с Ираном в 2026-м.
Рация, которую нельзя заглушить
В той же волне грантополучателей оказался проект под аббревиатурой ICS. В новости о финансировании его описали как систему связи для территориальной обороны и экстренных служб. Ддругих подробностей в UVCA не привели.
На сайте другой платформы украинских стартапов Daily Storm обнаружил карточку проекта с тем же названием — ICS. Согласно описанию, рация устойчива к радиоэлектронному подавлению и защищена шифрованием от прослушивания.
Фотография устройства на карточке идентична первым моделям известной тактической рации Himera, которую используют в ВСУ. Совпадают и данные об основателе: в обоих случаях это Алексей Олейник. В 2022 году он вместе с Михаилом Рудоминским начал работу над Himera.
Украинский Forbes в марте 2024 года писал, что создатели привлекли на проект Himera 525 тысяч долларов инвестиций. Затем компания нашла партнера в США — оборонную фирму Reticulate Micro. А в марте 2025-го появились сообщения о поставках радиостанций военно-воздушным силам США. Путь от грантового стартапа на востоке Европы до поставщика Пентагона занял около трех лет.
К слову, Рудоминский тоже получал поддержку в рамках программы Support Ukrainian Startups NOW. Он отвечал за проект nect.World. В пресс-релизе UVCA его описали как 4G LTE-модем для быстрого интернета в любой точке мира.
Космос или технологии двойного назначения?
Еще один грантополучатель — Promin Aerospace. Стартап, разрабатывавший ступени для ракет-носителей, получил шесть тысяч долларов. Один из основателей проекта — уже знакомый Михаил Рудоминский из Himera.
«Сделать суборбитальные, орбитальные и даже лунные миссии быстрее, дешевле и доступнее, чтобы помочь человечеству выйти за пределы планеты и улучшить качество жизни на Земле», — так описали миссию компании в пресс-релизе UVCA.
Идея выглядела перспективно. Корпус ступеней одновременно служит твердым топливом. По мере подъема ракета теряет вес — а значит, может нести больше полезной нагрузки. Но рядом с космическими амбициями были и интересы оборонных предприятий.
«Значительную группу потенциальных клиентов проекта составляют государственные заказчики в сфере обороны. <...> В нашем случае речь не идет о боевом использовании ракет. Мы продолжаем работать по некоторым направлениям с государственной оборонной сферой, но пока не можем раскрыть детали», — признался Рудоминский в интервью порталу Dou.
Также Daily Storm обнаружил карточку Promin Aerospace на платформе Ukrainian Drone Ecosystem Directory — каталоге производителей, поставщиков и сервисных компаний в секторе оборонных технологий Украины. Многие из перечисленных там фирм специализируются на производстве боевых дронов.
Патроны «для спорта» и не только
Последний грантополучатель, связанный с оборонной тематикой, — Black Mark Ammo. Компания получила пять тысяч долларов. На своих ресурсах ее сотрудники заявляли, что изготавливают спортивные и охотничьи патроны.
Daily Storm не удалось найти прямых связей бизнеса с вооруженными силами Украины. Тем не менее, в пресс-релизе UVCA фирма была представлена как новатор в производстве боеприпасов.
Большинство из 23 остальных грантополучателей — это действительно компании с гражданскими IT-продуктами. Сведений об их связях с украинскими силовыми структурами Daily Storm не обнаружил.
Например, среди гражданских бизнес-проектов, получивших поддержку, была система для управления стоматологиями Zubok, сервис онлайн-примерки одежды AstraFit, система мониторинга здоровья CareTech Human. И даже приложение FeeLo, помогающее рассказать кому-то о своих чувствах. Также среди грантополучателей фигурировали стартапы в сфере экологии, 3D-печати и беспроводной зарядки электротранспорта.
Что связывает Галицкого с инвестициями в UVCA
Александр Галицкий интересовался украинским рынком задолго до 2022 года. Еще в 2016-м он выступал в дискуссии UVCA. Сотрудники фонда тогда ставили его в один ряд с ведущими инвесторами и бизнес-ангелами страны.
Мужчина представлял Almaz Capital в наблюдательном совете «Украинской ассоциации венчурного капитала и частных инвестиций» (UVCA), следует из пресс-релизов организации. Причем Галицкий состоял в совете до начала СВО.
За несколько дней до 24 февраля 2022-го пресс-служба UVCA объявила, что в текущем году Галицкий будет работать в наблюдательном совете. Именно в этот период программа Support Ukrainian Startups NOW, в спонсорах которой значился его фонд, начала раздавать гранты упомянутым выше стартапам.
Через год Галицкий и его фонд покинули UVCA, сообщили «Известиям» в Almaz Capital.
«Галицкий не является членом правления Украинской ассоциации венчурного капитала (UVCA) с 2023 года. Almaz Capital не является членом UVCA и не имеет своих представителей в совете директоров данной ассоциации», — заявили в фонде.
Выход из UVCA состоялся уже после того, как гранты были распределены. Стартапы, получившие деньги, к тому моменту уже работали над задачами для украинского Министерства обороны.
Разбирательства вокруг Александра Галицкого начались после самоубийства его бывшей жены. В феврале 2026 года Алию Галицкую арестовали по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-супруга. На следующий день после ареста ее нашли мертвой в изоляторе временного содержания в Истре. По данным правозащитницы Евы Меркачевой, женщина оставила записку, в которой обвинила в случившемся бывшего мужа.
Позже журналистка и основательница АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова опубликовала видеообращение Алии Галицкой к президенту России Владимиру Путину, записанное незадолго до смерти. В нем бывшая жена инвестора рассказала об угрозах со стороны Александра Галицкого и попросила защиты.