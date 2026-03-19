Двойная жизнь стартапов: какие украинские проекты финансировал фонд, связанный с бизнесменом Александром Галицким

Умные дома, 4G-модемы, спортивные патроны. Так в пресс-релизах описывали стартапы из Украины, получившие деньги от фонда, связанного с российским миллиардером Александром Галицким. Сейчас Генпрокуратура требует признать экстремистом бизнесмена и его организацию Almaz Capital Partners из-за отправки 50 миллионов долларов ВСУ. Daily Storm изучил, какими проектами на Украине интересовался инвестор, и выяснил, что некоторые из них развивали технологии двойного назначения — гражданского и военного.





Структура Галицкого — один из первых спонсоров грантовой программы Support Ukrainian Startups NOW. Ее в 2022 году запустили Free Ukraine Foundation и «Украинская ассоциация венчурного капитала и частных инвестиций» (UVCA). Организаторы заявляли, что главная цель проекта — помочь украинским IT-стартапам выжить и продолжить работы в разгар вооруженного конфликта. Победителям обещали деньги, консультации и доступ к сервисам партнеров. Программа позиционировалась как сугубо гражданская.





«Уши» для ПВО





Один из грантополучателей — стартап i3 Engineering. Организаторы не раскрыли сумму помощи проекту. В пресс-релизе UVCA компания была представлена как разработчик решений для умных домов. На деле технологии стартапа нашли применение далеко за пределами жилых помещений.





Специалисты i3 стали ключевыми участниками проекта Zvook — распределенной сети акустических датчиков для обнаружения ракет и дронов. Об этом стало известно в ноябре 2022 года из интервью «Экономической правды» с участниками проекта.





«AI-проект Zvook — это аппаратно-программный комплекс, способный акустически обнаруживать крылатые ракеты, вертолеты, дроны и истребители на малых и средних высотах. В Украине работает около 40 таких комплексов», — писали журналисты.





Гендиректор и инженеры i3 занимались «работой с железом» — изготовлением, монтажом и полевыми испытаниями датчиков. Проект построен на принципах интернета вещей: сеть узлов обменивается данными без единого центра обработки. Такой подход, ранее наработанный на гражданских гаджетах для дома, оказался напрямую применим в военной сфере.