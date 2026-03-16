«Собираю двушки, чтобы кидать в таксофон»: артисты и писатели поделились, как живут без мобильного интернета

На фоне ограничений в работе мобильного интернета в столице резко взлетел спрос на бумажные карты, рации и пейджеры. И это при том, что пейджинговой инфраструктуры тут нет уже несколько лет. Она осталась только в узких сферах. Что говорит общественность? И кому из деятелей культуры уже пришлось достать старый атлас автомобильных дорог?
Иосиф Пригожин, продюсер:
— Я уже собираю двушки, чтобы потом кидать их в таксофон. Да, я сейчас серьезно.
А если честно, это настоящий абсурд, и я вообще не понимаю, как мы можем отключить себя от внешнего мира. Мне кажется, что это не совсем правильно. Тем более — в век технологий. Все эти идеи меня даже немножко убивают.
Как реагируем? Да мы уже смирились. Как говорят, если насилие неизбежно, то нужно расслабиться — вот из этой серии. Поэтому стараемся привыкнуть.
Вернуться к пейджеру и кнопочному телефону? Нет, об этом я еще не думал. Как поется в песне Валерии, «ни о чем не жалей и люби просто так!»
Юрий Лоза, певец, композитор:
— Ну во-первых, я уже достал свою карту! Большую, бумажную. Атлас автомобильных дорог! Он у меня был прикуплен специально. До этого он лежал где-то на полке, а теперь занял место в машине.
Разочек уже пригодился, и не далее как вчера! Я был на Бауманской, откуда мне нужно было попасть в другое место. Я взял эту карту, развернул... Изучил. Посмотрел все эти улочки и переулки. И — выехал! Как говорят, своим ходом.
А по поводу пейджеров и раций... Поймите, вы этим не спасетесь! К сожалению, мы настолько зависимы от технологий, что никакими древними устройствами их уже не заменить. Да и наверху прекрасно знают, что будет, если все отключить. Вот как силовикам ловить врагов?
Я думаю, что будет что-то на замену. Надо просто переждать!
Прохор Шаляпин, певец:
— Нужно понимать, какое сейчас время! Нужно понимать, что безопасность граждан — важнее интернета и удобств! Конечно, я так же, как и все, сталкиваюсь с тем, что его глушат, и порой даже не могу открыть шлагбаум. Но считаю, что все это для нашей же защиты. Потому что все эти злобные дроны, которые нас сегодня атакуют, — все они управляются через мобильную связь.
Жизнь важнее комфорта! Поэтому отношусь с пониманием и считаю, что кричать «ах, интернет!» или «ах, давайте вернем рации!» — это просто неуместно.
Ничего страшного! Потерпим. Пожертвовать интернетом — это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь ребятам защищать наш покой.
Владимир Винокур, народный артист РСФСР:
— Как выкручиваюсь? Кручусь как юла! Но у меня таких проблем нет.
Олег Рой, писатель:
— Если возникают проблемы с заказом такси — это еще хорошо, что мы ездим на такси и у нас все нормально! Поэтому я ни к чему не готовлюсь и ничего не покупаю, а подстраиваюсь под то, что есть.
В этом нет ничего страшного. Ну посидим в интернете не восемь часов, а вполовину меньше. Проведем это время с книгой. В музей сходим, друг на друга посмотрим. Поднимем глазки и посмотрим друг на друга! Увидим, какие морщинки появились на лице любимого человека... Сходим на могилу к маме, бабушке, к своим родственникам! Посмотрим хороший сериал или старое кино. Пообщаемся.
А истерия, которая развернулась вокруг этой ситуации, она основана только на одном: на лени людей принять действительность!
Сегодня утром я был в госпитале у наших пацанов. И лежат парни... Макс Бахарев. Герой России! Без рук и без ног...
И вы знаете, у него нет вопросов, а почему не работает интернет и невозможно заказать такси. Он говорит: «Мне надо купить такой-то поясок, чтобы я мог плавать в бассейне».
Макс. В бассейне!
А тем, кто бесятся от каких-то надуманных проблем и которые не знают, как заказать себе кусок пиццы, хочется сказать одно: «Подними свою задницу и сходи за ней сам. Без такси. Ножками! Снова научись ходить! Научись смотреть вокруг. Полюбуйся на храмы и увидь себя в зеркальном отражении витрин!»
Жили же мы без всего этого и были счастливы! Любили друг друга. Детей рожали... Но какие-то истерички пытаются рассказать нам из Дубаев, как же сложно жить без интернета. Ну слушайте, надо зарабатывать не только ртом, но и головой. Это мое мнение! Извините, пожалуйста, если я жестко.