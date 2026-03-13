«Где-то замерзнет тающий снег»: синоптик Тишковец предупредил автолюбителей Москвы, что рано менять резину

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил автолюбителей Москвы о том, что рано менять резину. Он отметил, что в столице в ближайшие выходные ожидается по-настоящему весенняя погода. Горожан ждут солнце, сухой воздух, больше похожий на апрельский, чем на мартовский. Но заморозки в московском регионе еще сохранятся, пояснил Тишковец.





«Автомобилистам пока не стоит «переобуваться», несмотря на то, что среднесуточная температура подходит к плюс пяти градусам. Но в связи с ночными заморозками, понятно, что где-то будет еще подмораживать, где-то замерзнет тающий снег. Ни в коем случае пока не надо менять резину!» — заявил Daily Storm





«Придет апрель, и там уже 5-10 числа будут более устойчивые среднесуточные температуры. Как правило, «переобуваются» водители в середине апреля. Сейчас же этого делать точно не надо!» — добавил синоптик.





«В период от ближайшего воскресенья до среды температура будет 0 — -3 градуса. Апрель же будет теплее нормы на три-четыре градуса, но заморозки тоже возможны», — дал прогноз собеседник.





Ранее Тишковец говорил, что метеорологическая весна в Москве начнется 19–20 марта. По прогнозу специалиста, уже с 27 марта по конец месяца температура воздуха составит от плюс семи до плюс 12 градусов, а в апреле первые пять дней москвичей ожидает температура от плюс девяти градусов.





Кроме того, синопник заявлял, что снег в российской столице может растаять значительно раньше климатической нормы. Причиной стали стабильное мартовское тепло и прогнозируемый аномально теплый апрель с отклонением в три-четыре градуса выше нормы, пояснял специалист.