Ждут бумагу сверху: как на запрет рекламы в Telegram отреагировали чиновники, заказывающие продвижение в мессенджере

За время своего существования Telegram стал популярен не только среди пользователей, но и представителей государства. В нем сидят все: от глав регионов до педагогов сельских школ. Некоторые госучреждения не только вели свои каналы, но и заказывали продвижение в мессенджере. Однако в начале марта ФАС сообщила, что в связи с блокировкой сервиса размещать рекламу в Telegram незаконно. Как на это отреагировали представители рынка — читайте в материале Daily Storm.





Один из контрактов еще 12 января 2026 года заключило «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» с маркетинговой фирмой «Менделеев».





За 19 миллионов рублей исполнитель обязался продвинуть соцсети заказчика через «VK Рекламу», «Яндекс Директ», а также Telegram Ads. Последняя площадка — это официальная платформа мессенджера, которая помогает компаниям размещать короткие текстовые сообщения внизу ленты крупных каналов.





Пока работы в мессенджере идут по плану, заявила Daily Storm директор организации «Менделеев» Ксения Мальгавка.





«Как только нашим заказчикам придет распоряжение «сверху» о том, что больше нельзя размещать рекламные публикации в Telegram, мы пересмотрим контракты. Документ должен поступить от правительства региона или администрации президента», — уточнила женщина.





Остальные заказчики действуют осторожнее. В январе этого года торговый дом «Башспирт», управляющий сетью алкогольных магазинов в Башкортостане, заключил контракт почти на 600 тысяч рублей. Работы планировали провести в «Яндекс Картах» и «2ГИС». Также в документах упомянуты рекламные посты в десятке Telegram-каналов региона.





Исполнителем по договору выступает «АдАурум Групп». Директор агентства Олег Хриенко рассказал Daily Storm, что все его заказчики из числа государственных организаций приостановили работу в мессенджере, в том числе и «Башспирт».





«Пытаемся переориентировать клиентов на VK и TikTok. Можно заключить допсоглашение, либо расторгнуть контракт по договоренности сторон <...> Если говорить про MAX, у нас пока не было рекламодателей, которые захотели бы его протестировать. И блогеры там пока не так активно продают рекламу. Непонятно, насколько это будет эффективно», — заметил руководитель компании.





Подведомственное МИДу «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса» (ГлавУпДК) планировало за 980 тысяч рублей рекламировать в мессенджере медучреждение «Мединцентр», загородный клуб «Москоу Кантри Клаб» и курортный объект «Завидово».





Договор был рассчитан на четыре месяца с момента его подписания. Согласно сайту госзакупок, соглашение заключили шестого марта 2026 года — на следующий день после заявления ФАС о запрете рекламы в Telegram. Впрочем, подрядчик уверяет, что ресурс отражает неверные данные.





«Контракт изначально подтвердили и в тот же день отменили. Сказали: «Все». Мы уже направили запрос в ГлавУпДК», — сказал бизнесмен Сергей Вахтеров.





Почти 950 тысяч рублей заложил Новосибирский госуниверситет экономики и управления. В техзадании для агентства «Адмикс» среди прочего упомянут Telegram. Однако в фирме сообщили Daily Storm, что мессенджер прописали формально. По факту маркетологи используют таргетированную рекламу в «Яндексе» и VK.





События вокруг Telegram стремительно развиваются с пятого марта 2026 года. Тогда подполковник Ирина Годунова в разговоре с Владимиром Путиным назвала мессенджер вражеским.





В тот же день блогер Мария Лоскутова опубликовала скан определения ФАС. Против девушки возбудили дело за партнерский материал в Telegram. В ответ руководство службы заявило СМИ, что раз доступ к мессенджеру ограничен РКН, то размещение рекламы на площадке может считаться нарушением закона.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram сможет продолжить работу в России, если его руководство будет соблюдать законодательство и наладит «гибкий контакт» с властями. В Госдуме пошли дальше и пообещали, что мессенджер не будет работать даже через VPN.





Источник Daily Storm в окружении Павла Дурова подчеркнул, что РКН вряд ли сможет заблокировать все средства обхода. Но и Telegram не готов разориться на «красивой войне» с властями.