Участники программы «Московского долголетия» и ФМБА снизили уровень стресса

В Москве подвели итоги первого года реализации инновационной программы по сохранению когнитивных навыков у горожан старшего поколения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





Проект, который ФМБА России запустило совместно с центрами «Московское долголетие», оказался успешным. Более 90% участников отметили улучшение внимания, памяти и умственных способностей.





Ракова рассказала, что регулярные тренировки для мозга так же важны, как и поддержание физической формы. Это помогает сохранять качество жизни, независимость и эмоциональное равновесие в любом возрасте. За год к курсам присоединились более 57 тысяч москвичей. У 98% участников улучшилось внимание, что подтверждает эффективность и популярность проекта.





Программа включает два специализированных направления. Курс «Нейротренировки когнитивных навыков» построен на выполнении компьютерных упражнений, направленных на развитие памяти, внимания и мышления. Подобные тренировки способствуют формированию новых нейронных связей и входят в клинические рекомендации Минздрава России как немедикаментозный метод коррекции когнитивных нарушений с высоким уровнем доказательной базы. Уже к пятому занятию участники демонстрируют заметный рост показателей, а к десятому положительная динамика усиливается.





Второй курс — «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния» — помогает справиться с высоким уровнем кортизола, негативно влияющим на память и концентрацию. С помощью биологической обратной связи участники учатся расслабляться и контролировать эмоции. У москвичей, прошедших курс, способность расслабляться выросла более чем вдвое, а уровень стресса снизился в среднем на треть. Также участники отметили улучшение сна и уменьшение тревожности в повседневной жизни.





Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова отметила, что успешная реализация программы доказывает эффективность внедрения научных достижений в повседневную жизнь. Курсы основаны на уникальных цифровых продуктах Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА. Технологии биологической обратной связи, виртуальной и дополненной реальности помогают восстанавливать и укреплять когнитивные и ментальные функции.





Генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов отметил, что тренировки с использованием биологической обратной связи позволили достичь положительных изменений психоэмоционального состояния у 90% участников курса. Компьютерный когнитивный тренинг продемонстрировал высокую эффективность: после 10-го занятия у большинства участников зафиксировано улучшение по всем показателям когнитивных функций.





Присоединиться к программе могут все желающие в любом центре московского долголетия. Для этого необходимо стать участником проекта «Московское долголетие» — оформить участие можно онлайн на портале mos.ru, на сайте проекта или лично в центре долголетия либо в офисе «Мои документы».