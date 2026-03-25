Российский 70-летний депутат из списка Forbes Филиппов ушел на СВО
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов в возрасте 70 лет подписал добровольческий контракт и отправился в зону специальной военной операции. Об этом РИА Новости сообщил председатель регионального парламента Олег Гербер.


Он подтвердил, что речь идет о добровольческом контракте. Депутатские полномочия за Филипповым остаются. В пресс-службе сообщили, что контракт заключен в марте на полгода. Парламентарий заранее уведомил об этом собрание.


По данным сайта заксобрания, Филиппов также занимает пост президента продовольственной компании «Увелка» и входит в список Forbes. Источники URA.RU в политических кругах рассказали, что депутат уже выезжал в командировку в зону проведения спецоперации. По его словам, увиденное произвело на бывшего десантника сильное впечатление, что и подтолкнуло его принять решение об участии в СВО на длительный срок.


В то же время в пресс-службе парламента уточнили, что Филиппов уведомил аппарат собрания о невозможности исполнять депутатские обязанности с 16 марта в связи с отбытием в зону спецоперации. 

