На кинозаводе «Москино» начались съемки исторической мелодрамы «История его служанки»
Продюсер рассказал о первом опыте работы с виртуальным продакшеном
В павильонах киностудии «Москино» снимают многосерийную мелодраму «История его служанки». Об этом рассказали в пресс-службе студии.


Как поделился ведущий продюсер проекта Дмитрий Кондратюк, часть сцен снимается в классическом павильоне с декорациями и привычной организацией пространства, тогда как использование виртуального продакшена — съемок с применением экранов и цифровой среды — стало для него первым подобным опытом.


По словам продюсера, действие мелодрамы разворачивается в начале XIX века, и часть мира создается не физическими декорациями, а с помощью цифровых технологий, позволяющих визуально расширить пространство сцены при сохранении работы актеров и камеры в реальной среде. Такой подход ускоряет смену локаций, дает возможность экспериментировать с окружением и реализовывать сложные визуальные решения непосредственно на площадке.


Главные роли в сериале исполнят Матвей Лыков и Милана Бру. Также в проекте задействованы Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Михаил Сотников, Вероника Журавлева, Ольга Ломоносова и Вячеслав Чепурченко.


В начале марта онлайн-кинотеатр Ivi совместно с компанией Russian Code объявили о народном кастинге для исторического проекта. Заявки принимаются до 6 апреля. Финальное мероприятие — бал в историческом месте в центре Москвы.


Кинозавод «Москино» является частью московского кинокластера, который растет благодаря городскому проекту «Москва – город кино».

#москва #сериал #москино
