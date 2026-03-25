На кинозаводе «Москино» начались съемки исторической мелодрамы «История его служанки»

В павильонах киностудии «Москино» снимают многосерийную мелодраму «История его служанки». Об этом рассказали в пресс-службе студии.





Как поделился ведущий продюсер проекта Дмитрий Кондратюк, часть сцен снимается в классическом павильоне с декорациями и привычной организацией пространства, тогда как использование виртуального продакшена — съемок с применением экранов и цифровой среды — стало для него первым подобным опытом.





По словам продюсера, действие мелодрамы разворачивается в начале XIX века, и часть мира создается не физическими декорациями, а с помощью цифровых технологий, позволяющих визуально расширить пространство сцены при сохранении работы актеров и камеры в реальной среде. Такой подход ускоряет смену локаций, дает возможность экспериментировать с окружением и реализовывать сложные визуальные решения непосредственно на площадке.





Главные роли в сериале исполнят Матвей Лыков и Милана Бру. Также в проекте задействованы Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Михаил Сотников, Вероника Журавлева, Ольга Ломоносова и Вячеслав Чепурченко.





В начале марта онлайн-кинотеатр Ivi совместно с компанией Russian Code объявили о народном кастинге для исторического проекта. Заявки принимаются до 6 апреля. Финальное мероприятие — бал в историческом месте в центре Москвы.





Кинозавод «Москино» является частью московского кинокластера, который растет благодаря городскому проекту «Москва – город кино».