Экс-министра энергетики Украины Галущенко задержали при попытке покинуть страну
Предварительно, он является одним из ключевых фигурантов дела Миндича undefined
Бывшего министра энергетики Украины задержали при попытке выехать из страны. Германа Галущенко, одного из ключевых фигурантов дела о коррупции в окружении президента страны Владимира Зеленского, сняли с ночного поезда Киев — Варшава, сообщает «Украинская правда». 


На границе сработала система запрета выезда. После этого на место прибыли сотрудники антикоррупционных органов. Экс-чиновнику предъявили обвинения, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко). 


Галущенко занимал пост министра энергетики в 2021-2025 годах. Затем он несколько месяцев возглавлял Минюст, пока не был уволен после коррупционного скандала в украинской энергетике. 


Главный фигурант в нем — друг Зеленского бизнесмен Тимур Миндич. Ему удалось покинуть Украину, сейчас он живет в Израиле.

