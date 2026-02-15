Экс-министра энергетики Украины Галущенко задержали при попытке покинуть страну

Бывшего министра энергетики Украины задержали при попытке выехать из страны. Германа Галущенко, одного из ключевых фигурантов дела о коррупции в окружении президента страны Владимира Зеленского, сняли с ночного поезда Киев — Варшава, сообщает «Украинская правда».





На границе сработала система запрета выезда. После этого на место прибыли сотрудники антикоррупционных органов. Экс-чиновнику предъявили обвинения, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко).





Галущенко занимал пост министра энергетики в 2021-2025 годах. Затем он несколько месяцев возглавлял Минюст, пока не был уволен после коррупционного скандала в украинской энергетике.





Главный фигурант в нем — друг Зеленского бизнесмен Тимур Миндич. Ему удалось покинуть Украину, сейчас он живет в Израиле.