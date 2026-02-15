Новости
Новости 18+
St
Собянин: Система ПВО сбила три БПЛА на подлете к Москве
18+
На местах падения обломков работают спецслужбы undefined
Новости

Собянин: Система ПВО сбила три БПЛА на подлете к Москве

На местах падения обломков работают спецслужбы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом он написал в мессенджере MAX. Позже мэр проинформировал о перехвате еще одного дрона.


На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, указал Собянин. 


В Минобороны России утром 15 февраля отчитались о том, что за ночь средства ПВО уничтожили 68 украинских БПЛА над несколькими регионами России, над Азовским и Черным морями. 


В Краснодарском крае из-за налета дронов произошел пожар на нескольких объектах, в том числе загорелся нефтяной резервуар. Два человека пострадали, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #пво #минобороны рф #сергей собянин
Загрузка...
Загрузка...