Собянин: Система ПВО сбила три БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом он написал в мессенджере MAX. Позже мэр проинформировал о перехвате еще одного дрона.





На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, указал Собянин.





В Минобороны России утром 15 февраля отчитались о том, что за ночь средства ПВО уничтожили 68 украинских БПЛА над несколькими регионами России, над Азовским и Черным морями.





В Краснодарском крае из-за налета дронов произошел пожар на нескольких объектах, в том числе загорелся нефтяной резервуар. Два человека пострадали, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев.