В Челябинске в церкви мужчина напал с ножом на двух женщин
Это случилось прямо во время службы undefined
В Челябинске неизвестный мужчина с ножом напал на женщин во время службы в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Предварительно, одну пострадавшую госпитализировали, другой оказали помощь на месте. 


В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что нападавшему 25 лет, пострадавшим женщинам — 53 года и 74 лет соответственно. 


Потерпевшие госпитализированы. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. 


Telegram-канал «112» утверждает, что мужчина состоит на учете у психиатра. Правоохранители начали проверку. 

