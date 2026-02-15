В МИД РФ заявили, что Россия готова обсуждать внешнее управление на Украине под эгидой ООН

Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения на Украине временного внешнего управления под эгидой ООН, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.





Он допустил, что это «позволит провести на Украине демократические выборы, привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор и легитимные документы о будущем сотрудничестве двух стран».





Россия может отказаться от ударов по Украине в случае проведения там выборов, также сообщил дипломат. Ранее такую возможность допускал президент России Владимир Путин.





Галузин подчеркнул, что российская сторона «не станет опускаться до киевской практики и позволит людям на Украине в полной мере реализовать имеющиеся у них конституционно закрепленные избирательные права и самостоятельно определять будущее развитие своей страны».





Также Галузин указал на то, что Москва ужесточила позицию на переговорах 4-5 февраля в ОАЭ после декабрьского удара Киева по резиденции Владимира Путина. РФ не хотела бы «выносить нюансы на публику». Россия, США и Украина также договорились вести переговоры «без утечек».