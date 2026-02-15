Краснодарский край атаковали дроны, загорелись резервуар с нефтепродуктами и несколько объектов

Краснодарский край подвергся массированной атаке, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Ранены два человека, их госпитализировали.





По словам главы региона, повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы.





«Самая сложная ситуация — в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы», — уточнил Кондратьев.





Несколько очагов возгораний тушат 126 человек, задействовано 34 единиц техники. В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом, написал губернатор. В селе Юровка повреждения получила котельная, там возгорания не произошло.





В Минобороны России отчитались о том, что за ночь средства ПВО уничтожили 68 украинских БПЛА над несколькими регионами, Азовским и Черным морем.