Краснодарский край атаковали дроны, загорелись резервуар с нефтепродуктами и несколько объектов

Краснодарский край подвергся массированной атаке, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Ранены два человека, их госпитализировали. 


По словам главы региона, повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. 


«Самая сложная ситуация — в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы», — уточнил Кондратьев. 


Несколько очагов возгораний тушат 126 человек, задействовано 34 единиц техники. В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом, написал губернатор. В селе Юровка повреждения получила котельная, там возгорания не произошло.


В Минобороны России отчитались о том, что за ночь средства ПВО уничтожили 68 украинских БПЛА над несколькими регионами, Азовским и Черным морем. 

