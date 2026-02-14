Снег с крыши хоккейного корта завалил детей в ХМАО, один мальчик погиб

Упавший с кровли крытого хоккейного корта снег завалил нескольких детей, в результате чего один ребенок погиб. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.





«В результате несчастного случая погиб ребенок. Еще один пострадал. Еще трое детей — участников происшествия — без травм и повреждений доставлены домой. <...> Пострадавшим детям и членам их семей будет оказана срочная психологическая помощь», — говорится в сообщении.





Пострадавший ребенок был госпитализирован в Лянторскую городскую больницу. Там ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, и на данный момент его состояние остается стабильным, рассказал директор департамента здравоохранения Роман Паськов.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека». В ведомстве уточнили, что погибший мальчик был 2013 года рождения.





Как пишет RT, погибшего ребенка реанимировали почти полчаса, но спасти не удалось. Дети часто играли у закрытого катка, раскачивая стенки и вызывая сход небольших лавин. Сразу после обрушения очевидцы бросились расчищать снег.





Днем ранее на востоке Москвы подросток погиб в результате схода снега с самовольно установленного навеса над балконом.