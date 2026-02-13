Новости
Новости 18+
St
В Москве упавшая с крыши глыба льда убила подростка
18+
СК возбудил уголовное дело undefined
Новости

В Москве упавшая с крыши глыба льда убила подростка

СК возбудил уголовное дело

На востоке Москвы подросток погиб в результате схода снега с самовольно установленного навеса над балконом. Об этом Daily Storm сообщили в префектуре Восточного административного округа.


Трагедия произошла в доме на Щелковском шоссе. Глыба льда сошла с конструкции, незаконно установленной жильцами на последнем этаже. В итоге подросток умер на месте от полученных травм. 


Следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ведомстве отметили, что погибший был 2011 года рождения.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #снег #несчастный случай
Загрузка...
Загрузка...