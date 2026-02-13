В Москве упавшая с крыши глыба льда убила подростка

На востоке Москвы подросток погиб в результате схода снега с самовольно установленного навеса над балконом. Об этом Daily Storm сообщили в префектуре Восточного административного округа.





Трагедия произошла в доме на Щелковском шоссе. Глыба льда сошла с конструкции, незаконно установленной жильцами на последнем этаже. В итоге подросток умер на месте от полученных травм.





Следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ведомстве отметили, что погибший был 2011 года рождения.