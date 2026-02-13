В Электростали подросток поджег две бензоколонки по указанию мошенников

В подмосковной Электростали задержан 13-летний подросток, подозреваемый в поджоге двух бензоколонок на местной АЗС. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.





Инцидент произошел вечером 12 февраля. В результате возгорания на заправочном комплексе выгорели две колонки, пострадавших нет. Полицейские установили личность подозреваемого — им оказался местный школьник.





Как выяснилось в ходе опроса, в декабре 2025 года мальчик вступил в переписку с неизвестными в одном из мессенджеров. Они обманули его, а затем под угрозами заставили совершить поджог. В настоящее время по данному факту проводится проверка.





Ведомство также опубликовало кадры поджога. На них видно, как мальчик с рюкзаком подходит к заправке, производит некоторые манипуляции, после чего на АЗС происходит взрыв с последующим возгоранием. Как следует из опубликованного видео, школьник снимал происходящее на телефон.