Депутат Госдумы Дзюба досрочно сложит полномочия из-за конфликта с элитами Тулы

Депутаты Государственной думы рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий своего коллеги от «Единой России» Виктора Дзюбы. Соответствующая информация размещена в базе данных Думы.





Вопрос будет рассмотрен на заседании палаты 17 февраля.





Ранее парламентарий объявил о сложении полномочий из-за «несогласия с курсом политической элиты» Тульской области. Именно от этого региона он был избран в Госдуму. В письме на имя помощника президента Алексея Дюмина, под чьим руководством ранее работала тульская команда, Дзюба заявил о расхождении с местными элитами в понимании служения региону, России и православной вере. Парламентарий процитировал президента Владимира Путина: «Им надо задуматься, зачем они пришли во власть: для служения народу или для увеличения капиталов».





Вместе с Дзюбой решения о сложении полномочий приняли его соратники в региональных и городских заксобраниях: гендиректор завода «Мехмаш» Александр Швыков, его первый заместитель Дмитрий Афоничев и полковник спецназа Геннадий Никитин. Сам Дзюба был гендиректором этого предприятия до избрания в Думу, где сейчас входит в комитет по энергетике.