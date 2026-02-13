Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов

Министерство юстиции обновило реестр иностранных агентов: в него включены четыре человека и два проекта. Об этом сообщается на сайте ведомства.





В обновленный список вошли журналистки Мария Лацинская, Марина Охримовская и Галина Сидорова, а также активист Михаил Орешников. Кроме того, в список включили проект «Открытое пространство» и сетевой ресурс Agentura.ru.





Основанием для включения стали, по данным Минюста, распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей, формирование негативного образа Вооруженных сил, выступление против специальной военной операции на Украине, а также создание и распространение материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в РФ.





В отношении некоторых фигурантов также указаны сотрудничество с нежелательными организациями и проживание за пределами России.