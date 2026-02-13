«Про деньги подумаем»: власти Калужской области наградят кассиршу «Автодора», принявшую роды в машине

Власти Малоярославецкого округа Калужской области наградят сотрудницу пункта взимания платы, которая приняла роды у проезжавшей мимо женщины прямо в автомобиле. Об этом Daily Storm сообщил глава округа Вячеслав Парфенов.





«Обязательно сделаем. Мы обязательно наградим и лично вручим. Произошло на нашей территории, поэтому отметим сотрудников благодарственным письмом», — сказал Парфенов.





На уточняющий вопрос корреспондента о возможном денежном вознаграждении он ответил: «Про деньги подумаем».





Инцидент произошел на 137-м километре трассы М-3 «Украина». В офис вбежал мужчина и сообщил, что у его невестки начались роды по пути в Калугу. Кассир-контролер Ирина Скобкина бросилась к машине, по дороге вызывая скорую. Врачи инструктировали ее по телефону.





Женщина перерезала пуповину и следила за состоянием роженицы и ребенка до приезда бригады. Ее коллега Александра Макаренко укутала новорожденного одеялом. Позже в офис приехал отец, чтобы поблагодарить сотрудниц: мать и ребенка доставили в больницу, их состояние удовлетворительное.