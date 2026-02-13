Какие выставки Москвы можно посетить 14 и 15 февраля

Приобщиться к искусству народного промысла, сравнить архитектуру Москвы и Рима или изучить коллекцию часов прошлых эпох — все это могут посетители столичных выставок. Однако нужно поторопиться: многие экспозиции работают последние дни.





В музее-заповеднике «Царицыно» до 15 февраля открыта выставка к 200-летию жостовского промысла. Гости увидят более трехсот предметов: от редких подносов XIX века до экспериментальных работ современных дизайнеров.





Музей Николая Островского приглашает на персональную выставку Татьяны Ян «Москва — Рим. Между временем и садом» (до 22 февраля). В центре внимания — диалог двух городов через архитектуру и природу.





Во Дворце царя Алексея Михайловича до 15 февраля работает экспозиция «Тайна идущего времени», объединившая более 800 предметов, включая башенные часы XVI–XIX веков, песочные часы из Фландрии и каретные часы из Германии.





В Государственном музее Пушкина до 15 февраля можно увидеть графику Евгения Лансере, оформлявшего журналы «Золотое руно» и «Мир искусства». Усадьба Кусково до 22 февраля показывает ретроспективу «Сага о стекле», посвященную династии петербургских художников.





В Музее Булгакова до 15 февраля работает выставка об истории создания кукольного фильма «Булгаковъ». Гости увидят макеты и кукол из картины, а также подлинные рукописи писателя. Дарвиновский музей знакомит с птицами-рыболовами: от пеликанов до пингвинов (до 15 февраля).





Музей обороны Москвы подготовил сразу две выставки: «В окопах и на сцене» (до 1 марта) о фронтовых артистах и концертный костюм Юрия Никулина, а также «Победный 45-й» (до 26 февраля) с живописью студии Грекова.





Московский музей современного искусства закрывает сезон сразу двумя экспозициями. В Ермолаевском переулке до 15 февраля можно увидеть работы Ирины Иванниковой-Давыдовой и Василия Кононова-Гредина о пространстве города. На Гоголевском бульваре завершается ретроспектива Ростана Тавасиева с его «бегемотописью» и инсталляциями из искусственного меха.





Билеты продают на сервисе «Мосбилет».