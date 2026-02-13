Новости
Новости 18+
St
В Пензенской области разгорелся скандал из-за выдачи жилищных сертификатов мигрантам
18+
Мэр города ушла в отставку undefined
Новости

В Пензенской области разгорелся скандал из-за выдачи жилищных сертификатов мигрантам

Мэр города ушла в отставку

В Пензенской области разгорелся скандал вокруг выдачи жилищных сертификатов двум многодетным семьям, члены которых ранее имели иностранное гражданство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.


В пресс-службе ведомства рассказали, что в феврале администрация Сердобска выдала сертификаты на улучшение жилищных условий двум многодетным семьям. Однако ранее у них не было российского гражданства.


О решении выдать сертификаты на улучшение жилищных условий также сообщила мэр города Марина Ермакова. После этого в соцсетях поднялась волна возмущений, а глава города ушла в отставку.


«Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», — написала Ермакова в Telegram.


Чиновница рассказала, что из-за травли она не может спать и планирует обращаться в прокуратуру, следственные органы и суд для защиты своих прав.


Местные жители обратили внимание, что сертификаты получили две женщины, которые состоят в религиозном браке с одним и тем же уроженцем Таджикистана, имея от него детей с разницей в месяц. ИА «Регнум» уточнило, что женщинам 30 и 32 года.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#жилье #мигранты #пензенская область
Загрузка...
Загрузка...