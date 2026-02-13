Новости
Анатолий Журавлев рассказал о спектакле «Клавдия» в Театре на Юго-Западе
Постановку покажут к 120-летию Шульженко undefined
Театр на Юго-Западе 8 и 28 мая представит музыкальный спектакль «Клавдия», приуроченный к 120-летию со дня рождения народной артистки СССР Клавдии Шульженко. Об этом рассказал режиссер-постановщик Анатолий Журавлев.


Постановка охватит весь жизненный и творческий путь певицы — от первых шагов в драмтеатре до юбилейного концерта в Колонном зале Дома Союзов, передает Агентство городских новостей «Москва». Особое место в спектакле займут военные годы: зрителям напомнят, что за первый год блокады Шульженко дала 500 концертов и была награждена медалью «За оборону Ленинграда».


В постановке прозвучат не только всенародно любимые «Синий платочек» и «Давай закурим», но и малоизвестные произведения, написанные для певицы лучшими композиторами эпохи. Жанр спектакля — чередование диалогов, монологов и живой музыки в исполнении оркестра.


Билеты продают на сервисе «Мосбилет».

