Анатолий Журавлев рассказал о спектакле «Клавдия» в Театре на Юго-Западе

Театр на Юго-Западе 8 и 28 мая представит музыкальный спектакль «Клавдия», приуроченный к 120-летию со дня рождения народной артистки СССР Клавдии Шульженко. Об этом рассказал режиссер-постановщик Анатолий Журавлев.





Постановка охватит весь жизненный и творческий путь певицы — от первых шагов в драмтеатре до юбилейного концерта в Колонном зале Дома Союзов, передает Агентство городских новостей «Москва». Особое место в спектакле займут военные годы: зрителям напомнят, что за первый год блокады Шульженко дала 500 концертов и была награждена медалью «За оборону Ленинграда».





В постановке прозвучат не только всенародно любимые «Синий платочек» и «Давай закурим», но и малоизвестные произведения, написанные для певицы лучшими композиторами эпохи. Жанр спектакля — чередование диалогов, монологов и живой музыки в исполнении оркестра.





Билеты продают на сервисе «Мосбилет».