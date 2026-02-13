Банк России снизил ключевую ставку до 15,5% годовых

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте регулятора.





В ЦБ отметили, что экономика продолжает возвращаться к сбалансированному росту. Несмотря на временное ускорение инфляции в январе под влиянием разовых факторов, устойчивые показатели роста цен существенно не изменились. После окончания действия этих факторов инфляция, как ожидается, вновь начнет снижаться.





По базовому сценарию, ключевая ставка в 2026 году составит в среднем 13,5-14,5%, а денежно-кредитная политика останется жесткой. Прогнозируется, что годовая инфляция в текущем году уменьшится до 4,5-5,5%, а во второй половине года достигнет целевого уровня в 4%, который сохранится и в последующие годы.





Дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом устойчивости замедления цен.