Умер историк Рой Медведев

Утром 13 февраля на 101-м году жизни скончался историк и публицист Рой Медведев. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила его невестка Светлана Медведева.





По ее словам, мужчина мог скончаться от сердечной недостаточности. Историк умер в своем доме.





«Я жду сейчас полицию. Он же дома умер. Полиция уедет, приедут из морга, заберут его и будут проводить вскрытие. Скорее всего — сердечная недостаточность», — рассказала собеседница.





Прощание пройдет 13 февраля в морге Одинцова, однако точное время станет известно позже. Медведева кремируют, а его прах будет захоронен в Лайково, передает РИА Новости.





Рой Медведев за свою жизнь написал множество трудов по истории Советского Союза и России. Он был братом писателя и биолога Жореса Медведева, который ушел из жизни в 2018 году.