В Музее космонавтики представят уникальные стенгазеты 1962–1974 годов

«Мосбилет» рассказал о новой выставке Музея космонавтики — «Девять лет девятого отдела». Подробности приводятся на сайте mos.ru.





В экспозиции представлены уникальные стенгазеты, которые с 1962-го по 1974 год выпускали инженеры легендарного отдела №9 ОКБ-1 под руководством Михаила Тихонравова. Это не официальные отчеты, а живая и ироничная летопись эпохи, когда человечество делало первые шаги в космос.





Газеты создавали те, кто проектировал корабли для полетов на Луну и Марс, — Владимир Бугров, Галина Балашова, Леонид Горшков и другие. На огромных листах ватмана они в карикатурной форме изображали ключевые события года, не называя имен прямо, но добиваясь полного сходства. Здесь и единственный прижизненный портрет Сергея Королева (сделанный с натуры), и автограф Юрия Гагарина, оставленный прямо на парусе символического корабля.





В газетах зашифрована целая история: елка превращается в ракету Н-1, лунный модуль — в избушку на курьих ножках, а бильярдные шары символизируют спускаемые аппараты «Восток». Экспонаты, переданные в дар музею Владимиром Бугровым, прошли реставрацию и теперь впервые доступны широкой публике.





Билеты продают на сервисе «Мосбилет».