В Петербурге две школьницы покончили с собой после общения с украинскими мошенниками
Они учились в седьмом классе undefined
Две школьницы покончили с собой в Санкт-Петербурге с разницей в один день. Перед этим они общались с украинскими мошенниками, пишет «Фонтанка».


В среду, 11 февраля, под окнами двадцатиэтажного дома на улице Лагоды было обнаружено тело первой семиклассницы. В этот момент матери девочки не оказалось дома. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, изъяли личные дневники и телефон погибшей.


На следующий день на проспекте Буденного в Красносельском районе была найдена вторая школьница. Следователи проверили телефоны школьниц и выяснили, что перед гибелью обе девочки говорили по телефону с украинскими мошенниками.


Изначально следствие вышло на ранее судимого мужчину из Хабаровска. Однако позже выяснилось, что его документы были использованы мошенниками.

