Дети массово отравились в реабилитационном центре в Алтайском крае

Несколько детей отравились в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями «Радуга» в Первомайском районе Алтайского края. Об этом сообщили в региональном минсоцзащиты.





С признаками вирусной кишечной инфекции были госпитализированы 11 воспитанников. Всего в учреждении находился 31 ребенок, сообщил источник ТАСС.





При первых симптомах сотрудники центра вызвали врачей и изолировали заболевших. Дети без признаков инфекции были направлены домой. Состояние госпитализированных оценивается как стабильное, угрозы их жизням нет.





На месте работают специалисты Роспотребнадзора, проводятся противоэпидемические мероприятия. Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье «Халатность».