Внешний госдолг России достиг максимума за 20 лет

Государственный внешний долг России по состоянию на 1 февраля 2026 года составил 61,97 миллиарда долларов. Это следует из данных Министерства финансов.





Нынешний показатель стал максимальным с 2006 года. Предыдущий пик был зафиксирован 20 лет назад — на 1 января 2006 года долг достигал 76,5 миллиарда, после чего снизился и в последующие годы не превышал 60 миллиардов.





При этом совокупный внешний долг страны, включающий обязательства государства, банков и компаний, ЦБ на 1 января оценивал в 319,8 миллиарда долларов. За 2025 год он вырос на 10,4% на фоне укрепления рубля и привлечения нового долгового финансирования.





Государственный долг представляет собой обязательства, которые берут на себя органы власти. Он делится на внутренний и внешний. Внутренний долг — это задолженность перед кредиторами внутри страны, как правило, в национальной валюте. Внешний долг, в свою очередь, возникает перед нерезидентами и чаще всего выражается в иностранной валюте.