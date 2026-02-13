Жителей Белгородской области попросили не носить камуфляж

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей прифронтовых и приграничных территорий не носить камуфляжную и военную одежду. Об этом он написал в своем Telegram-канале.





По его словам, это касается тех, кто проживает в 25-километровой зоне или по делам приезжает на прифронтовые территории. Гладков отметил, что в последнее время участились атаки беспилотников и FPV-дронов именно по людям, одетым в зеленую камуфляжную форму.





«Пожалуйста, дорогие друзья, в идеале, чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зеленую форму», — написал губернатор.





Глава региона напомнил белгородцам, что удар может быть нанесен «в любую секунду».