Захарова отреагировала на заявления о том, что Навальный был отравлен «лягушачьим ядом»

Информация о том, что Алексей Навальный якобы был отравлен веществом эпибатидин, которое содержится в коже эквадорской лягушки-древолаза, является вбросом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





«Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления — это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада», — сказала дипломат ТАСС.





Она также подчеркнула частоту подобных обвинений. По словам представителя дипведомства, когда необходимо представить итоги расследования по «Северным потокам», «они вспоминают о Навальном». В то же время, когда Россия официально запрашивала данные анализов бывшего заключенного, Запад устраивал «сенсации вокруг Скрипалей».





Ранее Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Франция обнародовали совместное заявление, в котором утверждали, что Навальный якобы стал жертвой отравления веществом эпибатидин. Они обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, передает агентство.