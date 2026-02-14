Минобороны предложило засчитывать день участия в СВО за три дня трудового стажа

Министерство обороны России выступило с инициативой кратно увеличить трудовой стаж для участников специальной военной операции. Соответствующий законопроект, с которым ознакомился ТАСС, предлагает засчитывать один день службы в зоне СВО за три дня работы или государственной службы.





Законопроект предусматривает корректировки в нескольких федеральных законах. Согласно ему, время службы в зоне специальной военной операции будет учитываться в трехкратном размере при начислении страховой пенсии, а также включаться в стаж государственной службы и общий трудовой стаж в соотношении «один день за три».





В ведомстве сообщили, что инициатива направлена на обеспечение равных социальных гарантий для всех участников СВО. В настоящее время применяются различные подходы: так, при назначении пенсии уволенным военнослужащим один месяц службы засчитывается как три, тогда как в страховой стаж для обычной пенсии период службы учитывается только в двойном размере. Для государственных служащих льготный учет не предусмотрен вовсе.





Ожидается, что принятие закона увеличит привлекательность контрактной службы и облегчит военнослужащим переход к гражданской жизни после завершения операции. В Министерстве обороны подчеркнули, что нововведения не приведут к негативным последствиям.