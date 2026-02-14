Белгородцы остались без горячей воды до конца сезона из-за обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде до конца отопительного сезона не будет горячей воды в домах с централизованным теплоснабжением. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.





Причиной стали масштабные повреждения объектов энергохозяйства, нанесенные в результате ракетного обстрела города со стороны ВСУ.





«Дома Белгорода, подключенные к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду», — сказал Гладков.





Губернатор уточнил, что подача холодной воды, отведение канализации, газоснабжение, отопление и электроэнергия сохраняются — как от постоянных, так и от резервных источников. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать пострадавшие объекты. В связи с этим возможны веерные отключения электричества, которые затронут Белгород, Белгородский, Шебекинский, Прохоровский, Губкинский и Корочанский округа.