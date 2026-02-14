Новости
Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России
США накладывают дополнительные санкции на российскую нефть undefined
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия дала обязательство не приобретать российскую нефть. Это заявление прозвучало в ходе его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.


По словам руководителя американской дипломатии, Соединенные Штаты вводят дополнительные санкционные ограничения против нефтяного сектора России. 


«В нашем общении с Индией мы получили от них обязательство не покупать российскую нефть. Европа принимает свои меры», — приводит слова Рубио пресс-служба Госдепартамента.


Ранее об этом также говорил президент США Дональд Трамп. Однако индийские власти не подтверждали этого официально.

