В Подмосковье выросло число заболевших оспой обезьян

В Домодедовской больнице число пациентов с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» возросло до трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.





Состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное. Они получают необходимое лечение. Роспотребнадзор проводит регулярный контроль биоматериалов пациентов. Все заболевшие будут выписаны домой после завершения курса лечения и соблюдения обязательного карантина.





Напомним, первый случай заболевания оспой обезьян в этом году был зафиксирован 1 февраля. Мужчину госпитализировали с катаральными симптомами.





В Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам проявлять осторожность в зарубежных поездках и избегать контактов с животными.