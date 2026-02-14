Новости
В Подмосковье выросло число заболевших оспой обезьян
В Домодедовской больнице число пациентов с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» возросло до трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.


Состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное. Они получают необходимое лечение. Роспотребнадзор проводит регулярный контроль биоматериалов пациентов. Все заболевшие будут выписаны домой после завершения курса лечения и соблюдения обязательного карантина.


Напомним, первый случай заболевания оспой обезьян в этом году был зафиксирован 1 февраля. Мужчину госпитализировали с катаральными симптомами. 


В Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам проявлять осторожность в зарубежных поездках и избегать контактов с животными.

