Украинский фигурист объяснил свой провал на Олимпиаде присутствием россиянина

Украинский фигурист Кирилл Марсак связал свое неудачное выступление в произвольной программе на Олимпиаде-2026 с тем, что катался сразу после российского спортсмена Петра Гуменника, который выступал в нейтральном статусе. Его слова приводит издание Golden Skate.





«Обычно мне все равно, кто на льду со мной. Но на этот раз моя голова просто не была в игре. На меня было давление из-за того, что катался сразу за нейтральным атлетом. Это было тяжело», — сказал Марсак.





Украинец добавил: спортсмены «падают, чтобы потом встать».





После короткой программы украинец занимал 11-е место, опережая Гуменника на одну позицию. Однако по итогам произвольной программы россиянин набрал 271,24 балла и стал шестым, тогда как Марсак с результатом 224,17 балла опустился на 19-е место.





Победу впервые одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Серебро и бронзу забрали представители Японии.