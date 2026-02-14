Новости
Трамп хочет заключить мир по Украине «одним большим пакетом»
Он настаивает на быстром мирном соглашении с Россией undefined
Президент США Дональд Трамп выступает за заключение мирного соглашения по Украине в формате «одного большого пакета». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью The Guardian.


По его словам, республиканец хотел бы урегулировать конфликт «сразу же». Трамп накануне также призвал Зеленского к активным действиям, предупредив, что в противном случае тот может упустить «отличную возможность», так как Москва, по его мнению, готова к сделке.


Зеленский подтвердил, что от Вашингтона исходят сигналы о необходимости идти на компромиссы. Он также говорил о готовности провести в стране выборы президента «как можно быстрее», но при условии перемирия на два-три месяца или полного завершения конфликта. 


В Кремле на это отвечали, что Россия выступает за долгосрочный мир, а не временное перемирие.

