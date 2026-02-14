Композиторы рассказали о создании музыки к фильмам, снятым в кинопарке «Москино»

Создание музыки для кино — сложный процесс, объединяющий живопись, драматургию и литературу. О том, как рождались саундтреки к проектам, съемки которых проходили в кинопарке «Москино», рассказали композиторы Ника Усова, Егор Зубков и Владимир Сайко.





В фильме «Остап» сделали ставку на полностью авторскую музыку. Как сообщила композитор Ника Усова, партию скрипки в теме главного героя исполнил внук маэстро Юрия Башмета — Грант Башмет. Также в картине звучит соло гитары в исполнении Виктора Чаплыгина. По словам Усовой, несмотря на развитие электронных инструментов, такие партии наиболее проникновенно звучат именно в живом исполнении.





Композитор Егор Зубков, работавший над сериалом «Балтийское море» (производство Star Media для телеканала «Россия»), отметил, что музыкальные темы нового проекта стали переосмыслением мотивов из предыдущей картины «Баренцево море». Мелодии, по его словам, рождаются от вдохновения и происходящего в кадре.





Особого внимания удостоилась работа над шестисерийным фильмом «Значит, нам туда дорога» (SМ Studio при поддержке ИРИ). Композитор Владимир Сайко рассказал, что одна из главных тем сериала — вариации песни военных лет Евгения Долматовского. Для записи пригласили профессионального баяниста из Санкт-Петербурга, а боевые сцены озвучили с помощью симфонического оркестра и электроники. В финале звучит авторский вальс, оркестровку для которого подготовил Санкт-Петербургский губернаторский симфонический оркестр под руководством Антона Лубченко. Премьера вальса с большим успехом прошла в мае 2025 года в музее «Монумент героическим защитникам Ленинграда».





Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Москва — город кино». Здесь уже построены 36 натурных площадок и шесть павильонов, включая декорации «Брестская крепость», «Рейхстаг» и «Современная Москва».