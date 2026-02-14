Новости
Новости 18+
St
Володин связал участившиеся нападения в школах с увлечением подростков видеоиграми
18+
Он заявил, что детей через игры вовлекают в сообщества undefined
Новости

Володин связал участившиеся нападения в школах с увлечением подростков видеоиграми

Он заявил, что детей через игры вовлекают в сообщества

Участившиеся в последнее время вооруженные нападения на школы в российских регионах связаны с увлечением подростков видеоиграми. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.


По его словам, через игровые платформы и сопутствующие приложения детей вовлекают в сообщества и чаты, содержащие деструктивный и запрещенный контент. Там, как отметил Володин, подростков вербуют для совершения нападений и других преступлений, подробно инструктируют и обещают спонсировать покупку оружия.


Спикер Госдумы подчеркнул, что за такими движениями стоят в том числе украинские террористы. Рассматривается версия, что недавние нападения могут быть связаны между собой.


Один из последних случаев произошел в Сочи. Там 13-летнего подростка поместили под стражу за подготовку теракта в школе. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#госдума #подростки #нападение на школы
Загрузка...
Загрузка...