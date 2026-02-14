Мать и четверо ее детей погибли в результате пожара в частном доме в Хабаровском крае

В поселке Кукан Хабаровского края при пожаре в частном доме погибли пять человек — женщина и четверо ее детей, трое из которых несовершеннолетние. Об этом сообщили в прокуратуре региона.





Возгорание произошло ночью 14 февраля на улице Новой. Сигнал поступил в экстренные службы около трех часов ночи, уточнили в ГУ МЧС по региону. К моменту прибытия пожарных деревянный дом площадью 80 квадратных метров и надворные постройки были полностью охвачены огнем. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники, полностью ликвидировать пожар удалось только к девяти утра.





При разборе завалов спасатели обнаружили тела погибших. По предварительным данным, огонь распространился слишком быстро, и люди не успели выбраться — они спали.





Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы для установления причины пожара. По информации Telegram-канала «112», следствие рассматривает в качестве возможной версии поджог дома.





Прокуратура также проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.