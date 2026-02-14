Экс-директор концерна «Калашников» арестована по делу о хищениях в гособоронзаказе

В Москве арестована бывший директор по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксения Гращенкова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.





Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве было возбуждено в ноябре 2025 года. По версии следствия, Гращенкова действовала в составе организованной группы, это повлекло тяжкие последствия.





Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время она находится в одном из столичных следственных изоляторов.