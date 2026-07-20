Энди Бернэм официально стал премьером Великобритании

Энди Бернэм официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив от короля Карла III мандат на формирование правительства. Об этом сообщил Букингемский дворец.





В пятницу Бернэм был избран лидером Лейбористской партии. После вступления в должность он приступит к перестановкам в кабинете министров. Ранее монарх принял отставку Кира Стармера, который утром подал прошение об уходе с поста главы кабмина и первого лорда казначейства.





До этого Бернэм занимал посты министра здравоохранения, культуры, главного секретаря казначейства. В 2017–2026 годах — мэр Большого Манчестера, провел транспортную реформу, конфликтовал с правительством за поддержку севера, получил прозвище Король Севера.

В июне 2026 года сложил полномочия мэра, победил на довыборах в парламент и стал единственным кандидатом на пост лидера лейбористов, сменив Стармера.





Принадлежит к «мягким левым», называет себя социалистом. Во внешней политике продолжит поддержку Украины, признание Палестины считает правильным, по Израилю займет жесткую позицию, но геноцидом действия не называет. Угрозами новый премьер считает Россию, Ближний Восток, климат и технологии.