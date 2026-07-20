«Ухожу с гордостью»: Кир Стармер сообщил о завершении своей работы на посту премьер-министра Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту главы правительства. Политик выступил с обращением к нации.





Он заявил, что уходит с достоинством, улыбкой и гордостью за все, чего удалось достичь за два года. По его оценке, страна стала сильнее и справедливее, чем была в начале его срока.





Напомним, Стармер стал премьер-министром Британии в июле 2024 года. В июне 2026-го он сообщил, что уходит в отставку. Изначально о его уходе говорил президент США Дональд Трамп, который связал отставку с неудачами в миграционной политике и энергетике.