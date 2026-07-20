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«Ухожу с гордостью»: Кир Стармер сообщил о завершении своей работы на посту премьер-министра Британии
18+
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«Ухожу с гордостью»: Кир Стармер сообщил о завершении своей работы на посту премьер-министра Британии

Он заявил, что страна стала сильнее и справедливее

Анна Иванова
Он заявил, что страна стала сильнее и справедливее

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту главы правительства. Политик выступил с обращением к нации. 


Он заявил, что уходит с достоинством, улыбкой и гордостью за все, чего удалось достичь за два года. По его оценке, страна стала сильнее и справедливее, чем была в начале его срока.


Напомним, Стармер стал премьер-министром Британии в июле 2024 года. В июне 2026-го он сообщил, что уходит в отставку. Изначально о его уходе говорил президент США Дональд Трамп, который связал отставку с неудачами в миграционной политике и энергетике.

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#отставка #британия #стармер