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«Идет ремонт»: адвокат Лурье назвала фейком сообщения о продаже квартиры Ларисы Долиной за 200 миллионов рублей
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Юрист подчеркнула, что ее подзащитная находится в шоке от таких новостей Лариса Долина
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«Идет ремонт»: адвокат Лурье назвала фейком сообщения о продаже квартиры Ларисы Долиной за 200 миллионов рублей

Юрист подчеркнула, что ее подзащитная находится в шоке от таких новостей

Иван Соколов
Лариса Долина Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Полина Лурье не продает квартиру в Москве, за которую судилась с певицей Ларисой Долиной. Об этом Daily Storm рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко. Все сообщения на тему продажи элитного жилья юрист назвала фейком.


«Полина Лурье эту квартиру не выставляла на продажу. Все новости про это — фейк! Сейчас идет ремонт. Сама Полина в шоке от всех «новостей» о якобы продаже квартиры за 200 миллионов рублей», — заявила Свириденко. 


Сообщения о том, что бывшее жилье певицы Ларисы Долиной выставили на продажу за 200 миллионов рублей, ранее появились в ряде Telegram-каналов. Утверждалось, что потенциальный покупатель в лице некоего столичного бизнесмена найден и с ним сейчас ведутся переговоры.


Также сообщалось, что ремонта в помещениях не было, а в пятикомнатной квартире площадью 236 «квадратов» сохранилась обстановка, сделанная Долиной: мебель, антиквариат и даже паркет с инициалами певицы. 


За квартиру Лурье заплатила 112 миллионов рублей. После сделки Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников. Началась судебная эпопея, закончившаяся тем, что в декабре 2025-го Верховный суд вернул квартиру Лурье.


Адвокат Лурье в январе заявляла Daily Storm, что бывшую квартиру певицы ждут ремонт и перепланировка, а часть мебели просто выкинут на мусорку. Свириденко отмечала: Лурье воспитывает двоих детей и именно под них намерена переделывать купленное жилье, но сроки заселения зависят от резвости строителей.

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#квартира #лариса долина #жилье #певица #адвокат #полина лурье